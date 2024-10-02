Генштаб ВСУ признал превосходство России в живой силе и технике

Генштаб ВСУ заявил о превосходстве России в живой силе и технике. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях ведомства.

Главком ВСУ Сырский признал превосходство российской армии в вооружении

В украинском генштабе указали, что ситуация на фронте для ВСУ остается сложной.

«Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, безостановочно атакует наши позиции», — заявили в ведомстве.

Между тем взятый в плен украинский десантник рассказал об острой нехватке боеприпасов и отсутствии командиров на позициях, удерживаемых ВСУ в Донецкой Народной Республике, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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