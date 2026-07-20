Генштаб ВСУ опроверг информацию об увольнении Сырского с должности главкома

Генеральный штаб Вооружённых сил Украины (ВСУ) опроверг информацию об увольнении генерала Александра Сырского с должности главнокомандующего. Об этом сообщает РИА Новости.

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В заявлении ведомства говорится, что распространяемая украинскими СМИ информация о якобы увольнении главкома не соответствуют действительности.

«Генерал Александр Сырский продолжает выполнять свои обязанности на должности главнокомандующего», - отметили в Генштабе ВСУ.

Ранее украинцы вышли на митинг в Киеве. Они выступили против отставки министра обороны Михаила Фёдорова и потребовали уволить Сырского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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