Генштаб ВСУ опроверг информацию об увольнении Сырского с должности главкома
Генеральный штаб Вооружённых сил Украины (ВСУ) опроверг информацию об увольнении генерала Александра Сырского с должности главнокомандующего. Об этом сообщает РИА Новости.
В заявлении ведомства говорится, что распространяемая украинскими СМИ информация о якобы увольнении главкома не соответствуют действительности.
«Генерал Александр Сырский продолжает выполнять свои обязанности на должности главнокомандующего», - отметили в Генштабе ВСУ.
Ранее украинцы вышли на митинг в Киеве. Они выступили против отставки министра обороны Михаила Фёдорова и потребовали уволить Сырского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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