Генштаб ВС РФ заявил, что срок службы по призыву не изменится из-за СВО

По его словам, для участия в выполнении задач специальной военной операции, проходящие военную службу по призыву военнослужащие, как и прежде, привлекаться не будут. Срок службы по призыву также останется неизменным.

Бурдинский указал, что мероприятия прошедшего и текущего призыва не связаны с проведением СВО и призвал всех к спокойствию.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию. Он стартует с 1 октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

