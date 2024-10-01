Генштаб ВС РФ заявил, что срок службы по призыву не изменится из-за СВО

В России срок службы по призыву не будет изменен, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на генерал-полковника Евгения Бурдинского.

Призывники смогут обжаловать решение призывной комиссии в досудебном порядке

По его словам, для участия в выполнении задач специальной военной операции, проходящие военную службу по призыву военнослужащие, как и прежде, привлекаться не будут. Срок службы по призыву также останется неизменным.

Бурдинский указал, что мероприятия прошедшего и текущего призыва не связаны с проведением СВО и призвал всех к спокойствию.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию. Он стартует с 1 октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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