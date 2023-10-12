Генсек НАТО заявил о проведении учений ядерных сил
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на следующей неделе альянс проведет ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon, сообщает РИА Новости.
По итогам встречи глав минобороны блока в Брюсселе он напомнил, что маневры проходят ежегодно в октябре.
«Наши ядерные силы имеют важное значение в сдерживании... Ежегодные учения Steadfast Noon в этот раз пройдут в Италии, Хорватии и Средиземном море», - уточнил Столтенберг.
Ранее Россия выразила протест посольству Японии в РФ из-за проведения совместных с США военных учений вблизи российских границ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru