Генсек НАТО заявил о проведении учений ядерных сил

По итогам встречи глав минобороны блока в Брюсселе он напомнил, что маневры проходят ежегодно в октябре.

«Наши ядерные силы имеют важное значение в сдерживании... Ежегодные учения Steadfast Noon в этот раз пройдут в Италии, Хорватии и Средиземном море», - уточнил Столтенберг.

Ранее Россия выразила протест посольству Японии в РФ из-за проведения совместных с США военных учений вблизи российских границ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

