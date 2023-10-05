Путин на Валдае вспомнил, как хотел вступить в НАТО

В ходе своего выступления на пленарной сессии ежегодного заседания клуба «Валдай» российский лидер Владимир Путин напомнил, что Россия могла стать членом Североатлантического альянса. Об этом сообщило агентство ТАСС.

При этом, подчеркнул президент, в НАТО подчеркнули, что не нуждаются в членстве в альянсе России. «Мы-то считали, что мы уже вот свои, как у нас в народе говорят, “буржуинские”. Чего еще [надо]? Противостояния идеологического больше нет! В чем проблема?» — добавил он.