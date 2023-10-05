Путин на Валдае вспомнил, как хотел вступить в НАТО

В ходе своего выступления на пленарной сессии ежегодного заседания клуба «Валдай» российский лидер Владимир Путин напомнил, что Россия могла стать членом Североатлантического альянса. Об этом сообщило агентство ТАСС.

При этом, подчеркнул президент, в НАТО подчеркнули, что не нуждаются в членстве в альянсе России. «Мы-то считали, что мы уже вот свои, как у нас в народе говорят, “буржуинские”. Чего еще [надо]? Противостояния идеологического больше нет! В чем проблема?» — добавил он.

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Напомним, дискуссионный клуб «Валдай» проходит в городе Сочи со 2 по 5 октября 2023 года. Тема выступления президента России — «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уже заявил, что выступление главы государства — важное и насыщенное событие мирового масштаба, к которому всегда приковано пристальное внимание.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Путин ведет «долгую игру» на Украине, ожидая ухудшения ситуации в Европе и краха НАТО. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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