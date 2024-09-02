«Закрытая система»: Генерал Водолацкий рассказал о защищенной связи в зоне СВО
Телефонами пользуются в основном операторы БПЛА, остальные подразделения используют закрытую связь для передачи информации, отметил в эфире НСН Виктор Водолацкий.
Вся секретная информация российских военных в зоне спецоперации на Украине передается по закрытым источникам связи, система зарекомендовала себя отсутствием утечек, заявил депутат Госдумы, казачий генерал Виктор Водолацкий в разговоре с НСН.
Ранее «Известия» сообщили, что в России разработали специальный мессенджер для военных целей. Отмечается, что он уже прошел испытания в зоне боевых действий, собрал положительные отзывы и успешно применяется на поле боя. Система чатов позволяет обмениваться геоданными, а также передавать структурированную информацию о тактической обстановке. Водолацкий напомнил, что сегодня ВС РФ передают важные сведения через закрытую связь.
«Вся секретная информация передается по закрытым источникам связи, это не связано с мессенджерами, на которые может кто-то подсесть. Это совсем другая система, которая есть у российской армии. Мессенджерами пользуются наши операторы БПЛА, потому что без телефона управлять БПЛА, особенно камикадзе, невозможно. Это вид связи, который есть между подразделениями в системе управления беспилотниками. Все остальное – армия, корпус, дивизия, бригада – это защищенная связь, которая себя зарекомендовала, утечек нет», – сказал Водолацкий.
По его словам, разработка мессенджера для работы на линии боевого соприкосновения будет большим подспорьем для российских военных.
«Если наши специалисты разработали мессенджер для работы на линии боевого столкновения, то это будет большое подспорье, потому что, в любом случае, среди бытовых разговоров могут быть определенные утечки», – резюмировал собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что в России начато серийное производство нового комплекса радиоэлектронной разведки «Грань», разработанного специально для российских военных в зоне СВО с учетом опыта борьбы с беспилотниками. Система позволяет наблюдать и пеленговать все используемые для работы БПЛА/FPV частоты, обеспечивает передачу информации на востребованных для поля боя дальностях. «Грань» поддерживает быстрый обмен информацией между бойцами и возможность передачи данных через различные каналы благодаря встроенному мессенджеру, передает «Радиоточка НСН».
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