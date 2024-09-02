«Закрытая система»: Генерал Водолацкий рассказал о защищенной связи в зоне СВО

Вся секретная информация российских военных в зоне спецоперации на Украине передается по закрытым источникам связи, система зарекомендовала себя отсутствием утечек, заявил депутат Госдумы, казачий генерал Виктор Водолацкий в разговоре с НСН.

Ранее «Известия» сообщили, что в России разработали специальный мессенджер для военных целей. Отмечается, что он уже прошел испытания в зоне боевых действий, собрал положительные отзывы и успешно применяется на поле боя. Система чатов позволяет обмениваться геоданными, а также передавать структурированную информацию о тактической обстановке. Водолацкий напомнил, что сегодня ВС РФ передают важные сведения через закрытую связь.