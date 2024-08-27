Медведев призвал участников СВО активно информировать о ситуации на фронте

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на встрече с участниками СВО — кандидатами от ЕР на выборах заявил, что кандидаты должны активно рассказывать о происходящем на фронте, в тылу и решаемых проблемах.

Медведев также напомнил кандидатам о необходимости поддерживать постоянную связь с избирателями. Он отметил, что после получения мандата важно регулярно отчитываться перед людьми и поддерживать обратную связь, так как избиратели будут требовать отчет о проделанной работе.