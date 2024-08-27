Медведев призвал участников СВО активно информировать о ситуации на фронте


Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на встрече с участниками СВО — кандидатами от ЕР на выборах заявил, что кандидаты должны активно рассказывать о происходящем на фронте, в тылу и решаемых проблемах.

Медведев также напомнил кандидатам о необходимости поддерживать постоянную связь с избирателями. Он отметил, что после получения мандата важно регулярно отчитываться перед людьми и поддерживать обратную связь, так как избиратели будут требовать отчет о проделанной работе.

Медведев заявил о важности работы над миграционной политикой

Помимо этого, Медведев подчеркнул, что важно правильно представлять результаты своей работы, чтобы не допускать ситуации, когда конкуренты присваивают заслуги, принадлежащие «Единой России» или другим органам.

Он добавил, что такая презентация не должна превращаться в хвастовство, а быть частью стратегии по поддержанию имиджа партии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Екатерина Штукина
ТЕГИ:СпецоперацияЕдиная РоссияДмитрий Медведев

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