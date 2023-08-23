Генерал США обвинил Россию в попытках нарушить работу Starlink на Украине

Россия якобы пытается заглушить спутники Starlink, используемые украинскими вооруженными силами. Об этом заявил командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен в интервью The Washington Post.

Офицер ВСУ пожаловался на способность ВС РФ заглушить Starlink

По его словам, РФ «пытается глушить» группировку Starlink на Украине, однако попытки российской стороны якобы не имеют успеха.

Салтцмен также сообщил, что США пытаются вывести на околоземную орбиту до тысячи спутников для поддержки своих военных, пишет Ura.ru. При наличии достаточно большого числа таких аппаратов нанесение им какого-либо ущерба со стороны других стран станет «более серьезной проблемой с точки зрения нацеливания».

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения FPV-дронами комплекта связи Starlink, который использовали бойцы ВСУ, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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