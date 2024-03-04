Генерал Соболев призвал «забыть» про «Армату» в пользу модернизации Т-80 и Т-90

Самая концепция «Арматы» ошибочна, нужно бросить силы на модернизацию танков Т-80 и Т-90, сказал НСН Виктор Соболев.

«Армата» — неудачный и незащищенный танк, дорабатывать его нет смысла, следует дождаться окончания модернизации Т-80 и Т-90, после которой они станут лучшими в мире танками. Об этом в интервью НСН заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев.

Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью агентству РИА Новости заявил, что новейший российский танк Т-14 «Армата» существенно превосходит имеющиеся в распоряжении российской армии танки по своим характеристикам, однако вряд ли будет использоваться в зоне проведения спецоперации из-за своей высокой стоимости, армии проще закупить более дешевые машины Т-90. Соболев заявил, что армия вовсе не нуждается в «Армате».

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«Дело не в том, что это дорогой танк. “Армату” нужно испытать. К тому же многим танкистам не нравится расположение экипажа. Надо защитить весь танк, а не только экипаж в капсулу засунуть. И большой вопрос, останутся ли они живы в этой капсуле при взрыве боекомплекта. Кроме того, танк должен быть надежным в управлении, в эксплуатации, ремонтопригодным и так далее. Я бы даже не стал дорабатывать “Армату”, там ошибочна сама концепция. Сейчас модернизируются хорошие танки Т-90 и Т-80, впоследствии будет единый танк, только с разными двигателями. После модернизации они будут лучшими в мире», — сказал Соболев.

Ранее экс-главком Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев заявил, что танк Т-14 «Армата» можно назвать танком будущего, тратить огромные деньги на его использование и производство в условиях СВО нецелесообразно.

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ФОТО: ТАСС / Сергей Бобылев
ТЕГИ:ОружиеВооружениеРоссийская АрмияТанкиАрмата

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