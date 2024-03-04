Генерал Соболев призвал «забыть» про «Армату» в пользу модернизации Т-80 и Т-90

«Армата» — неудачный и незащищенный танк, дорабатывать его нет смысла, следует дождаться окончания модернизации Т-80 и Т-90, после которой они станут лучшими в мире танками. Об этом в интервью НСН заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев.

Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью агентству РИА Новости заявил, что новейший российский танк Т-14 «Армата» существенно превосходит имеющиеся в распоряжении российской армии танки по своим характеристикам, однако вряд ли будет использоваться в зоне проведения спецоперации из-за своей высокой стоимости, армии проще закупить более дешевые машины Т-90. Соболев заявил, что армия вовсе не нуждается в «Армате».