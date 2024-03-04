Генерал Соболев призвал «забыть» про «Армату» в пользу модернизации Т-80 и Т-90
Самая концепция «Арматы» ошибочна, нужно бросить силы на модернизацию танков Т-80 и Т-90, сказал НСН Виктор Соболев.
«Армата» — неудачный и незащищенный танк, дорабатывать его нет смысла, следует дождаться окончания модернизации Т-80 и Т-90, после которой они станут лучшими в мире танками. Об этом в интервью НСН заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев.
Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью агентству РИА Новости заявил, что новейший российский танк Т-14 «Армата» существенно превосходит имеющиеся в распоряжении российской армии танки по своим характеристикам, однако вряд ли будет использоваться в зоне проведения спецоперации из-за своей высокой стоимости, армии проще закупить более дешевые машины Т-90. Соболев заявил, что армия вовсе не нуждается в «Армате».
«Дело не в том, что это дорогой танк. “Армату” нужно испытать. К тому же многим танкистам не нравится расположение экипажа. Надо защитить весь танк, а не только экипаж в капсулу засунуть. И большой вопрос, останутся ли они живы в этой капсуле при взрыве боекомплекта. Кроме того, танк должен быть надежным в управлении, в эксплуатации, ремонтопригодным и так далее. Я бы даже не стал дорабатывать “Армату”, там ошибочна сама концепция. Сейчас модернизируются хорошие танки Т-90 и Т-80, впоследствии будет единый танк, только с разными двигателями. После модернизации они будут лучшими в мире», — сказал Соболев.
Ранее экс-главком Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев заявил, что танк Т-14 «Армата» можно назвать танком будущего, тратить огромные деньги на его использование и производство в условиях СВО нецелесообразно.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ атаковали Шебекино дроном-камикадзе
- ФАС возбудила дело против «Почта банка» за нарушение закона о рекламе
- Чемпион мира по тайскому боксу Чернов погиб в ДТП
- ФСБ: Пострадавших при взрыве на железнодорожном мосту под Самарой нет
- Нападающий «Спартака» Промес в ОАЭ помещён под домашний арест
- Кристина Орбакайте упала на сцене во время выступления в Петербурге
- Всероссийский фестиваль мультфильмов примет Красноярский край
- Умерла актриса Театра на Таганке Алла Богина
- В Думе предложили платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет
- СМИ: Посла Германии вызвали в МИД России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru