Генерал Милли и главком ВСУ обсудили обстановку на Украине
Глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудили по телефону боевую обстановку на Украине. Об этом говорится в заявлении официального представителя комитета полковника Дэвида Батлера.
Отмечается, что стороны обменялись прогнозами и оценками относительно текущей ситуации вокруг украинского конфликта. Милли вновь заявил о «непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности» украинского государства.
Между тем основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал слухи о возможной гибели Залужного, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам бизнесмена, 10-12 мая главком ВСУ был «в зоне досягаемости» орудий ЧВК. Однако исчерпывающей информации о том, что происходит с Залужным, нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru