Генерал Липовой заявил, что ВСУ могут оказаться в «котле» в Покровске

По его словам, украинские войска могут оказаться в «котле», так как «через несколько дней «клещи» могут замкнуться».

«Командование Вооружёнными силами Украины это прекрасно понимает», – заключил он.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил «Радиоточке НСН», что Покровск может быть освобождён уже до конца лета.

