Генерал Липовой заявил, что ВСУ могут оказаться в «котле» в Покровске
1 августа 202513:43
Над городом Покровск нависли «клещи», поэтому его судьба «уже практически предрешена». Об этом сайту aif.ru заявил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
По его словам, украинские войска могут оказаться в «котле», так как «через несколько дней «клещи» могут замкнуться».
«Командование Вооружёнными силами Украины это прекрасно понимает», – заключил он.
Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил «Радиоточке НСН», что Покровск может быть освобождён уже до конца лета.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru