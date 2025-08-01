Генерал Липовой заявил, что ВСУ могут оказаться в «котле» в Покровске

Над городом Покровск нависли «клещи», поэтому его судьба «уже практически предрешена». Об этом сайту aif.ru заявил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

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По его словам, украинские войска могут оказаться в «котле», так как «через несколько дней «клещи» могут замкнуться».

«Командование Вооружёнными силами Украины это прекрасно понимает», – заключил он.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил «Радиоточке НСН», что Покровск может быть освобождён уже до конца лета.

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ФОТО: НСН
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