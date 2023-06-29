Картаполов: Пригожин не подписал контракт с Минобороны и получил отказ в участии в СВО

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отказался подписывать контракт с Минобороны РФ о переподчинении ведомству бойцов, сообщает РИА Новости.

Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» хотели расформировать

По его словам, военное ведомство «за несколько дней до попытки мятежа» объявило, что задействованным в зоне специальной военной операции (СВО) формированиям следует подписать контракт.

«И все начали это абсолютно правильное решение выполнять. Кроме господина Пригожина», — указал депутат.

Он добавил, что Пригожина предупредили, что группа не сможет принимать участие в СВО и получать госфинансирование в случае отказа подписать соглашение с Минобороны.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством и за период с мая 2022 года по май 2023 года власти заплатили группе более 86 млрд рублей, сообщает RT.

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ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:МинобороныГосдумаЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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