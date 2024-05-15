Генерал Лапин возглавил Ленинградский военный округ

Генерал-полковник Александр Лапин возглавил недавно созданный Ленинградский военный округ. Генерал-полковник Сергей Кузовлев – Московский военный округ. Об этом говорится на сайте Кремля.

Оба они была участниками встречи с президентом России Владимиром Путиным, их должности указаны в списке участников встречи президента с командующими войсками военных округов, опубликованном на сайте Кремля.

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Ранее агентство Ura.ru со ссылкой на источник в Минобороны сообщало, что командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником штаба Сухопутных войск Вооруженных сил РФ. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что не может подтвердить эту информацию.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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