Генерал Лапин возглавил Ленинградский военный округ

Генерал-полковник Александр Лапин возглавил недавно созданный Ленинградский военный округ. Генерал-полковник Сергей Кузовлев – Московский военный округ. Об этом говорится на сайте Кремля.

Оба они была участниками встречи с президентом России Владимиром Путиным, их должности указаны в списке участников встречи президента с командующими войсками военных округов, опубликованном на сайте Кремля.