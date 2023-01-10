Песков не подтвердил назначение Лапина главой штаба Сухопутных войск ВС РФ

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он отметил, что опровергнуть данные он также не может, сославшись при этом на то, что есть разные указы президента.

«Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Вы знаете, что есть указы президента открытые, есть указы президента под грифом «Секретно». Среди тех указов, которые публикуются, такого указа до сих пор не было», - заключил представитель Кремля.

Ранее агентство Ura.ru со ссылкой на источник в Минобороны сообщило, что командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником штаба Сухопутных войск Вооруженных сил РФ.

