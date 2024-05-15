Путин: в Генштабе ВС РФ никаких изменений не планируется

Никаких изменений в Генеральном штабе Вооружённых сил РФ и всей структуры, которая обеспечивает боевую работу, нет и не планируется. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент России Владимир Путин.

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На встрече с командующими войсками военных округов он указал, что этот блок боевой работы «функционирует ритмично и действует успешно».

«Здесь никаких изменений не предполагается... Хочу, чтобы это было всем понятно», - заключил глава государства.

Ранее Путин объяснил, что назначение Андрея Белоусова на пост министра обороны РФ связано с возросшими расходами на оборону и безопасность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Минобороны РФВооруженные Силы РФГенштаб ВС РФВладимир Путин

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