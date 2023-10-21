Гагин: ВС России успешно продвигаются по всей линии фронта
Вооруженные силы (ВС) России успешно продвигаются по всей линии фронта в течение последних недель. Об этом сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, передает РИА Новости.
«По всей линии боевого соприкосновения в последние недели… на нескольких участках фронта наши силы пошли вперёд», — цитирует его RT.
По словам Гагина, фиксируется успех российских военных на Купянском и Артёмовском направлениях. Воинские подразделения РФ также продвигаются на Донецком участке фронта.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что потери украинской армии на купянском и краснолиманском направлениях резко увеличились за прошедшую неделю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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