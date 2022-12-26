FT: Суровикин уменьшил шансы ВСУ на успешное наступление на юге
Действия командующего группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине Сергея Суровикина уменьшили шансы украинской армии на успешное наступление на южном направлении. Такое мнение высказали журналисты британского издания Finanacial Times.
По их мнению, Суровикину удалось укрепить линию фронта и провести успешную переброску войск из Херсона. Это, как пишет газета, снизило шансы ВСУ на успешное зимнее контрнаступление, которое могло бы отрезать сухопутный коридор, тянущийся вдоль побережья Азовского моря и связывающий Россию с Крымом.
Однако, как отмечает FT, некоторые западные военные аналитики считают прорыв украинских войск возможным.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный сравнил Суровикина с военачальником времен первого российского императора Петра I, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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