FT: Суровикин уменьшил шансы ВСУ на успешное наступление на юге

Действия командующего группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине Сергея Суровикина уменьшили шансы украинской армии на успешное наступление на южном направлении. Такое мнение высказали журналисты британского издания Finanacial Times.

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По их мнению, Суровикину удалось укрепить линию фронта и провести успешную переброску войск из Херсона. Это, как пишет газета, снизило шансы ВСУ на успешное зимнее контрнаступление, которое могло бы отрезать сухопутный коридор, тянущийся вдоль побережья Азовского моря и связывающий Россию с Крымом.

Однако, как отмечает FT, некоторые западные военные аналитики считают прорыв украинских войск возможным.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный сравнил Суровикина с военачальником времен первого российского императора Петра I, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ
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