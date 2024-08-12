ФСБ: Военным ВСУ приказали расстреливать курских жителей при сопротивлении

Военный Вооруженных сил Украины, захваченный в плен в Курской области, рассказал о приказе командования ВСУ расстреливать на месте жителей при оказании сопротивления. Это следует из видео его опроса, которое распространил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.

В ФСБ сообщили, что боец ВСУ был пленён пограничниками при содействии местных жителей Курской области. Уточняется, что речь идёт о военнослужащем 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

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Как передаёт RT, в ФСБ также сообщили, что пленённый военный рассказал о мародёрстве со стороны ВСУ в Курской области. При заходах в населённые пункты курской области они забирали с собой всё, что могли унести, утверждают в российском силовом ведомстве.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее появилось видео, на котором, по сообщению местных жителей, зафиксированы факты мародёрства ВСУ в селе Гончаровка в районе города Суджа Курской области.

Кроме того, пленный боец ВСУ рассказал, что ВСУ намеревались в ходе вылазки дойти до Курска и Белгорода и захватить эти областные центры РФ.

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