ФСБ: Военным ВСУ приказали расстреливать курских жителей при сопротивлении

Как передаёт RT, в ФСБ также сообщили, что пленённый военный рассказал о мародёрстве со стороны ВСУ в Курской области. При заходах в населённые пункты курской области они забирали с собой всё, что могли унести, утверждают в российском силовом ведомстве.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее появилось видео, на котором, по сообщению местных жителей, зафиксированы факты мародёрства ВСУ в селе Гончаровка в районе города Суджа Курской области.

Кроме того, пленный боец ВСУ рассказал, что ВСУ намеревались в ходе вылазки дойти до Курска и Белгорода и захватить эти областные центры РФ.

