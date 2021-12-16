Фрегат «Адмирал Горшков» поразил береговую мишень ракетой «Циркон»
Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по береговой мишени из Белого моря. Об этом сообщает Министерство обороны.
«Экипаж фрегата Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил очередную стрельбу ракетой "Циркон"», — приводит сообщение РИА Новости.
Отмечается, что фрегат произвел стрельбу из акватории Белого моря по мишенной позиции на полигоне Чижа в Архангельской области. Испытания прошли успешно, цель была поражена. Полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам, пишет RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,1 млн+28 363 / сут.
Умерли
293 тыс.+1 142 / сут.
Выздоровели
8,8 млн+35 633 / сут.
- Суд арестовал укравшую более 20 млн рублей кассиршу из Ачинска
- В Софведе предложили установить для мэров единый срок полномочий
- В Сенате США предложили объявить Россию «спонсором терроризма»
- Фрегат «Адмирал Горшков» поразил береговую мишень ракетой «Циркон»
- Боевики захватила здание ливийского правительства в преддверии выборов
- ВОЗ: Число зараженных «омикроном» удваивается каждые два-три дня
- Американский конгрессмен высказался за «воссоединение русской Украины с Россией»
- Нового канцлера Германии Шольца пригласили в Крым
- Россия снизила объем вложений в гособлигации США до $3,72 млрд
- Нейросеть будет следить за качеством работы коммунальщиков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru