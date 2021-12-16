Фрегат «Адмирал Горшков» поразил береговую мишень ракетой «Циркон»

Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по береговой мишени из Белого моря. Об этом сообщает Министерство обороны.

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«Экипаж фрегата Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил очередную стрельбу ракетой "Циркон"», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что фрегат произвел стрельбу из акватории Белого моря по мишенной позиции на полигоне Чижа в Архангельской области. Испытания прошли успешно, цель была поражена. Полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам, пишет RT.

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