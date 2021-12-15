Российский фрегат испытал новейший ракетный комплекс в Японском море

Российский фрегат «Маршал Шапошников» провел в Японском море испытания оборонного комплекса для отражения атак с подлодок. Об этом сообщает Министерство обороны.

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«Фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" в акватории Японского моря произвел пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса "Ответ" по подводной цели. Боевая часть ракеты успешно поразила подводную цель», — приводит сообщение ведомства «Интерфакс».

Для ракетного запуска использовали универсальные пусковые приспособления для применения крылатых ракет «Калибр» и «Оникс», отмечает телеканал «360».

На минувшей неделе «Маршал Шапошников» вышел в Японское море для проведения мероприятий боевой подготовки, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
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