Российский фрегат испытал новейший ракетный комплекс в Японском море

«Фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" в акватории Японского моря произвел пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса "Ответ" по подводной цели. Боевая часть ракеты успешно поразила подводную цель», — приводит сообщение ведомства «Интерфакс».

Для ракетного запуска использовали универсальные пусковые приспособления для применения крылатых ракет «Калибр» и «Оникс», отмечает телеканал «360».

На минувшей неделе «Маршал Шапошников» вышел в Японское море для проведения мероприятий боевой подготовки, напоминает RT.

