Французский фрегат с управляемыми ракетами зашел в Черное море

Фрегат Auvergne ("Овернь") ВМС Франции, вооруженный управляемыми ракетами, зашел в Черное море, за судном следят российские военные. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной.

Истребители РФ сопроводили самолеты США и Франции над Черным морем

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием "Овернь" ВМС Франции, зашедшего в акваторию Черного моря», — подчеркнули в центре.

Ранее российские истребители Су-27 сопроводили над Черным морем французские самолеты «Мираж-2000», «Рафаль» и заправщика КС-135, а также американские CL-600 «Артемис» и RC-135, напоминает телеканал «360». Нарушения госграницы допущено не было, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
ТЕГИ:Черноморский Флот РФЧерное МореФранцияВМС
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