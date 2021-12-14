Французский фрегат с управляемыми ракетами зашел в Черное море

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием "Овернь" ВМС Франции, зашедшего в акваторию Черного моря», — подчеркнули в центре.

Ранее российские истребители Су-27 сопроводили над Черным морем французские самолеты «Мираж-2000», «Рафаль» и заправщика КС-135, а также американские CL-600 «Артемис» и RC-135, напоминает телеканал «360». Нарушения госграницы допущено не было, отмечает RT.

