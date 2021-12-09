Истребители РФ сопроводили самолеты США и Франции над Черным морем

Российские истребители Су-27 поднимались в небо с целью сопровождения самолетов США и Франции над Черным морем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный центр управления обороны РФ.

Польские истребители сопроводили российский самолет-разведчик над Балтикой

В воздухе экипаж Су-27 идентифицировал два французских истребителя и один американский самолет-разведчик.

Отмечается, что нарушения границ зафиксировано не было. После разворота иностранных самолетов истребители вернулись в аэродром базирования.



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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Истребители
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