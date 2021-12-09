Истребители РФ сопроводили самолеты США и Франции над Черным морем
9 декабря 202122:07
Российские истребители Су-27 поднимались в небо с целью сопровождения самолетов США и Франции над Черным морем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный центр управления обороны РФ.
В воздухе экипаж Су-27 идентифицировал два французских истребителя и один американский самолет-разведчик.
Отмечается, что нарушения границ зафиксировано не было. После разворота иностранных самолетов истребители вернулись в аэродром базирования.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru