Франция и Австралия договорились о производстве снарядов для Украины

Франция и Австралия договорились о совместном производстве снарядов для нужд Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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