Флот США намерен ускорить получение гиперзвуковых ракет для подлодок

Военно-морские силы США намерены «как можно скорее» получить гиперзвуковые ракеты для подводных лодок. Такое заявление сделал глава программ по стратегическим системам ВМС США вице-адмирал Джонни Вулф.



По данным издания, использование гиперзвуковых ракет в морских войсках было перенесено с 2025 на 2028 год из-за сложностей с финансированием. При этом представитель флота отметил, что гиперзвуковые ракеты уже появились в КНР.

По словам Вулфа, в сухопутных войсках в ракеты могут появиться уже в 2023 финансовом году. «Мы на пути, чтобы получить их для использования на эсминце Zumwalt в 2025. Затем мы собираемся получить их для подлодок класса "Виргиния" в 2028 году, а также мы изучаем, можем ли мы ускорить и получить их еще раньше?», - передает слова Вулфа издание Defense News.

Накануне стало известно, что российский корабль «Адмирал Горшков» запустил гиперзвуковую ракету «Циркон», цель удалось поразить прямым попаданием. Сообщается, что стрельбу произвели по морской мишенной позиции, которая находится в акватории Белого моря.

