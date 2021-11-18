Корабль «Адмирал Горшков» запустил гиперзвуковую ракету «Циркон»

Корабль «Адмирал Горшков» запустил гиперзвуковую ракету «Циркон», цель удалось поразить прямым попаданием. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

Сообщается, что стрельбу произвели по морской мишенной позиции, которая находится в акватории Белого моря.

СМИ сообщили о деталях испытаний российского оружия против спутников

В ведомстве уточнили, что для обеспечения стрельбы и закрытия района были использованы морская авиация и надводные корабли Северного флота. В будущем ракетами «Циркон» будут оснащать перспективные и строящиеся надводные и подводные корабли.

Министр обороны России Сергей Шойгу уже доложил Владимиру Путину об успешности проведенных испытаний.

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