Финская разведка заявила о готовности России использовать войска в Европе
Минобороны Финляндии обнародовало отчет о деятельности военной разведки страны с оценкой военной активности России в Европе. Об этом пишет «Коммерсантъ».
«Россия показала готовность и желание использовать вооруженные силы, где это необходимо, чтобы добиваться своих целей, в том числе в Европе. Это усилило конфронтацию и военную активность в Балтийском регионе», - сообщается в документе.
Составители отчета полагают, что применение вооруженных сил в настоящее время не является приоритетным способом достижения внешнеполитических целей. При этом в документе говорится, что страны продолжают готовиться к применению силы и наращивать военную мощь, сообщает Газета.ru.
«Основные игроки, расположенные рядом с Финляндией, такие как Россия, развивают свой потенциал и занимаются подготовкой войск путем регулярных и масштабных учений», - Отмечается в отчете финского ведомства.
Также эксперты Финляндии отметили, что Россия усиливает свое военное присутствие в Арктике, прогнозируя в ближайшие годы столкновение интересов мировых держав в регионе.
Ранее сенатор Андрей Климов в беседе с НСН раскритиковал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о смене баланса сил в мире за отсутствие оригинальности.
«Ничего нового госпожа Меркель нам не сказала. ФРГ, как ряд других государств континентальной Европы и примкнувшая к ним Великобритания с конца 50-х годов находятся в организации НАТО, которую возглавляют США. Почему они (страны Запада – прим. НСН) паникуют? Потому что с каждым годом так называемый консолидированный Запад утрачивает свои позиции. Не из-за России, а своей политики, которую он проводит», - заявил сенатор.
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