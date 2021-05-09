Финская разведка заявила о готовности России использовать войска в Европе

Составители отчета полагают, что применение вооруженных сил в настоящее время не является приоритетным способом достижения внешнеполитических целей. При этом в документе говорится, что страны продолжают готовиться к применению силы и наращивать военную мощь, сообщает Газета.ru.

«Основные игроки, расположенные рядом с Финляндией, такие как Россия, развивают свой потенциал и занимаются подготовкой войск путем регулярных и масштабных учений», - Отмечается в отчете финского ведомства.

Также эксперты Финляндии отметили, что Россия усиливает свое военное присутствие в Арктике, прогнозируя в ближайшие годы столкновение интересов мировых держав в регионе.

Ранее сенатор Андрей Климов в беседе с НСН раскритиковал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о смене баланса сил в мире за отсутствие оригинальности.

«Ничего нового госпожа Меркель нам не сказала. ФРГ, как ряд других государств континентальной Европы и примкнувшая к ним Великобритания с конца 50-х годов находятся в организации НАТО, которую возглавляют США. Почему они (страны Запада – прим. НСН) паникуют? Потому что с каждым годом так называемый консолидированный Запад утрачивает свои позиции. Не из-за России, а своей политики, которую он проводит», - заявил сенатор.

