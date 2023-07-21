Шок и шквал звонков: Депутат Останина возмутилась «шараханьем» с призывным возрастом

«Печальный день сегодня, я шокирована, мне непонятно, как людям в глаза смотреть. Широкого обсуждения в Госдуме еще не было, комитет не выносил его на голосование. И так напряжено общество, матери, отцы, ребята молодые, поступающие в вузы, - а тут эти непроработанные решения, вбросы непродуманные. Минобороны говорит одно, комитет сначала соглашается с ним, потом обратно. Мне кажется, что эти шараханья совершенно не на пользу тем, кто отвечает за политику в военной сфере», - сказала Останина.

По ее словам, сейчас идет шквал звонков и писем от россиян, которым так и не дали внятного ответа о призыве.

«Уже очень много звонков, писем, комитет "обвалился". Люди давным-давно просили прописать понятные правила мобилизации, в том числе частичной, они просят объяснить, каким будет призыв, будет ли новая волна мобилизации? А тут такое, вместо того, чтобы дать внятные ответы, которые успокоили бы общество или, если это аргументированные «тяжелые решения», люди бы понимали, к чему им готовиться», - недоумевает депутат.

Останина считает, что в думском комитете по обороне «стесняются» дискутировать на эту тему с Минобороны РФ.

«В данной ситуации мне непонятна ни логика комитета, ни его желание слепо следовать распоряжениям тех, кто сидит на Фрунзенской набережной (там находится здание Минобороны РФ – прим. НСН). Избиратели наши там не сидят, но, похоже, в комитете по обороне отвечают только перед теми, кто сидит там. Мы же отвечаем перед избирателями и в данном случае у меня нет аргументированного ответа отцам, матерям, молодым парням, которые пока еще совсем неоперившиеся. Ведь мы приняли решение о праве призывников тоже заключать контракты. Получается, что 18-летние ребята тоже будут иметь право, чтобы заработать эти 195 тыс., заключать контракты. Печально», - констатировала парламентарий.

Она прогнозирует, что теперь доверие избирателей к Госдуме снизится еще больше.