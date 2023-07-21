Шок и шквал звонков: Депутат Останина возмутилась «шараханьем» с призывным возрастом
Нина Останина сказала в эфире НСН, что ей стыдно смотреть в глаза призывникам и их родителям из-за решений комитета по обороне.
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в интервью НСН заявила, что опечалена действиями коллег, внезапно изменивших законопроект, определяющий рамки призывного возраста.
Годсума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий призыв в армию россиян с 21 до 30 лет. Однако, 21 июля, перед его рассмотрением во втором чтении глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что «нижний предел решено оставить 18 лет».
«Печальный день сегодня, я шокирована, мне непонятно, как людям в глаза смотреть. Широкого обсуждения в Госдуме еще не было, комитет не выносил его на голосование. И так напряжено общество, матери, отцы, ребята молодые, поступающие в вузы, - а тут эти непроработанные решения, вбросы непродуманные. Минобороны говорит одно, комитет сначала соглашается с ним, потом обратно. Мне кажется, что эти шараханья совершенно не на пользу тем, кто отвечает за политику в военной сфере», - сказала Останина.
По ее словам, сейчас идет шквал звонков и писем от россиян, которым так и не дали внятного ответа о призыве.
«Уже очень много звонков, писем, комитет "обвалился". Люди давным-давно просили прописать понятные правила мобилизации, в том числе частичной, они просят объяснить, каким будет призыв, будет ли новая волна мобилизации? А тут такое, вместо того, чтобы дать внятные ответы, которые успокоили бы общество или, если это аргументированные «тяжелые решения», люди бы понимали, к чему им готовиться», - недоумевает депутат.
Останина считает, что в думском комитете по обороне «стесняются» дискутировать на эту тему с Минобороны РФ.
«В данной ситуации мне непонятна ни логика комитета, ни его желание слепо следовать распоряжениям тех, кто сидит на Фрунзенской набережной (там находится здание Минобороны РФ – прим. НСН). Избиратели наши там не сидят, но, похоже, в комитете по обороне отвечают только перед теми, кто сидит там. Мы же отвечаем перед избирателями и в данном случае у меня нет аргументированного ответа отцам, матерям, молодым парням, которые пока еще совсем неоперившиеся. Ведь мы приняли решение о праве призывников тоже заключать контракты. Получается, что 18-летние ребята тоже будут иметь право, чтобы заработать эти 195 тыс., заключать контракты. Печально», - констатировала парламентарий.
Она прогнозирует, что теперь доверие избирателей к Госдуме снизится еще больше.
«А куда еще снижать доверие россиян к Госдуме? Если есть, куда снижать, оно еще снизится. В связи с отсутствием ответов на запросы, которые отправляет нам общество, мы, к великому сожалению, очень потеряли в доверии людей, особенно после начала спецоперации. Понятно, что если идет СВО и против нас развязаны военные действия, нужна мобилизация, но мы, вместо того, чтобы потребовать от профильного министерства ответов на все вопросы, стыдливо даже ни разу не пригласили их на заседания Госдумы, чтобы задать эти вопросы. У нас нет диалога с министерством, а дальше получается, что у Думы нет диалога с избирателями», - заключила собеседница НСН.
Юрист по военному праву Иван Самарин ранее объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что закон о призывном возрасте обратной силы не имеет. По его словам, те, кто уже зачислен в запас, не будут призываться в случае поднятия «верхней планки».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Правительство ФРГ отправит Украине военную технику на €700 млн
- Путин поручил главе СВР Нарышкину отслеживать планы Польши в отношении Украины
- «По-доброму»: Песков рассказал об отношении Путина к творчеству, связанному с СВО
- Shot: В Москве умер миллиардер Игорь Кудряков
- В Ростовской области зарегистрировали два случая заражения лихорадкой Западного Нила
- Появились новые подробности о состоянии госпитализированного Ивана Краско
- Песков назвал опасными заявления Киева о судах в Черном море
- У косметолога из Махачкалы, на дому у которой умерла пациентка, была плохая репутация
- Адвокат: Блиновская выплатила 50 млн рублей задолженности по налогам
- В новых регионах выдали почти 800 тысяч полисов ОМС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru