Картаполов: Нижний предел призывного возраста не будут повышать до 21 года

Нижний предел призывного возраста не будут повышать до 21 года, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает ТАСС.

Призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет, поправка поддержана профильным комитетом, добавил он. Он объяснил это тем, что много желающих пойти служить именно в 18 лет.

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До этого предполагалось, что предельный возраст будет увеличен поэтапно - в 2024 году призывной возраст составил бы от 19 до 30 лет, через год - от 20 до 30 лет, в 2026 году - от 21 года до 30 лет.

Минобороны ранее предложило оповещать о призыве посредством СМС-сообщений. В ведомстве считают, что это позволит повысить качество информирования граждан, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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