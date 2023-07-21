Картаполов: Нижний предел призывного возраста не будут повышать до 21 года

До этого предполагалось, что предельный возраст будет увеличен поэтапно - в 2024 году призывной возраст составил бы от 19 до 30 лет, через год - от 20 до 30 лет, в 2026 году - от 21 года до 30 лет.

Минобороны ранее предложило оповещать о призыве посредством СМС-сообщений. В ведомстве считают, что это позволит повысить качество информирования граждан, передает «Радиоточка НСН».

