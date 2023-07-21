«Картаполов лукавит!»: Юрист рассказал, у кого будут проблемы из-за новых норм призывного возраста
Юрист по военному праву Иван Самарин заявил, что только кандидатская степень позволит избежать службы в армии в случае повышения призывного возраста до 30 лет.
Только получение кандидатской степени позволит избежать службы в армии в случае повышения призывного возраста до 30 лет, заявил юрист по военному праву Иван Самарин в беседе с НСН.
Накануне глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что нижний предел призывного возраста не будут повышать до 21 года, как планировалось ранее. Призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет. Он объяснил это тем, что в стране много желающих пойти служить именно в 18 лет. Самарин назвал такой аргумент депутата лукавством.
«Дело в том, что депутат Картаполов немного лукавит. В законопроекте, когда предполагалось поднятие нижней границы призывного возраста до 21 года, оставалась возможность пойти служить добровольно в 18 лет. Так что это не аргумент. Хочу отметить, что закон обратной силы не имеет. Те, кто уже зачислен в запас, даже при поднятии верхней планки призывного возраста призываться не будут», - отметил он.
Юрист рассказал, что проблемы будут у тех, кто выберет длительный процесс обучения вместо службы, но не сможет защитить кандидатскую диссертацию.
«По сути, для призывников ничего не изменится. Просто раньше была возможность отучиться сначала в бакалавриате, потом в магистратуре, потом поступить в аспирантуру. Пока гражданин учился, защищал кандидатскую, он достигал возраста 27 лет. Теперь такой возможности не будет. До 30 лет учиться не получится. Люди, которые успешно защитят кандидатскую, призываться не будут. Остальные просто будут тянуть резину с призывом, у них будут проблемы», - объяснил он.
Самарин также добавил, что максимальное количество призываемых составляло 200 тысяч граждан, сегодня все будет зависеть от нужд и возможностей армии.
«Максимальное количество призываемых людей было в тот год, когда снижался срок службы в армии. Тогда цифра доходила до 200 тысяч, сейчас примерно 120 тысяч. Сегодня все будет зависеть от потребности армии и от готовности принять такое количество людей», - добавил собеседник НСН.
Ранее основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров говорил «Радиоточке НСН», что изменение призывного возраста больно ударит по социальной и экономической ситуации, это станет ежегодным шоком для страны.
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