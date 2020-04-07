«Это пушка!» Российское орудие назвали самым мощным в мире
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН прокомментировал завершение модернизации «Малки».
Россия завершила модернизацию одной из мощнейших пушек мира 2С7М «Малка». Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод», входящего в Ростех.
Самоходная пушка прошла капитальный ремонт, первый образец вскоре будет отправлен в российские войска. Сообщается, что у новой пушки усовершенствованы приборы наблюдения, аппаратура внутренней связи, радиостанция, а также заменены коробки передач, агрегаты энергообеспечения, а все импортные комплектующие заменены на отечественные.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН рассказал, что модернизация позволила улучшить ходовые характеристики, маневренность и подвижность «Малки», а также увеличила ее мощность. По его словам, время супер-пушек никогда не минует, потому что это достаточно дешевое поражение целей по сравнению, например, с ракетным оружием.
«Модернизация затрагивает главным образом систему управления. Это будет касаться оперативности реагирования пушки с момента постановки задачи, повышения точности, сокращения цикла стрельбы, более совершенных боеприпасов. Калибр пушки 203 мм, стандартный снаряд весит порядка 110 кг, он летит в обычном варианте на расстояние 38-40 км. А в реактивном варианте 50 и более км. "Малка" - это одно из самых мощных орудий, которые имеются не только на вооружении российской армии, а вообще в мире. Нет пушек, которые могли бы с ним сравниться. Оно по своей мощи превосходит все остальные. Но за это приходится платить меньшей скорострельностью, поскольку снаряды очень большие, и меньшей защищенностью. Это орудие не имеет такой бронезащиты, но ей это и не нужно, так как оно стреляет с очень большого расстояния», - добавил он.
В День защитника Отечества президент страны Владимир Путин заявил, что в России продолжится модернизация армия и флота для внедрения современного оружия и техники. Путин неоднократно отмечал, что многие виды российского оружия не имеют аналогов в мире.
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