«Это пушка!» Российское орудие назвали самым мощным в мире

Россия завершила модернизацию одной из мощнейших пушек мира 2С7М «Малка». Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод», входящего в Ростех.

Самоходная пушка прошла капитальный ремонт, первый образец вскоре будет отправлен в российские войска. Сообщается, что у новой пушки усовершенствованы приборы наблюдения, аппаратура внутренней связи, радиостанция, а также заменены коробки передач, агрегаты энергообеспечения, а все импортные комплектующие заменены на отечественные.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН рассказал, что модернизация позволила улучшить ходовые характеристики, маневренность и подвижность «Малки», а также увеличила ее мощность. По его словам, время супер-пушек никогда не минует, потому что это достаточно дешевое поражение целей по сравнению, например, с ракетным оружием.