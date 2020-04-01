При таком раскладе и ядерной войны можно избежать. Дипломат о ракетном договоре с США

Россия готова к сотрудничеству с США по продлению договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), о чём американскому изданию Arms Control Today рассказал посол России в США. Однако американская сторона не торопится подтвердить свою готовность продлить этот договор, несмотря на его окончание уже в феврале 2021 года.

Дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин в эфире НСН рассказал, чем грозит России продление или не продление договора СНВ-3 с США.

«Договор СНВ-3 - это договор об ограничении стратегических наступательных вооружений, то есть ракет, бомбардировщиков и подводных лодок с дальностью поражения свыше пяти тысяч километров. То есть те, которые могут достичь с любой точки России территории США и наоборот. Сейчас по этому договору обе стороны имеют право на 750 носителей такого оружия и около полутора тысяч боеголовок. Планировалось сокращать дальше, но если договор не будет продлён, то каждая страна будет иметь право снова наращивать свой ракетный и ядерный потенциал бесконечно. США готовы к заключению нового договора, а вот нам надо быть аккуратными. Дальнейшее сокращение такого арсенала приведёт к тому, что у России и США будет столько же боеголовок, сколько у Израиля, Индии, Пакистана и даже может быть меньше чем у Китая. Американцы справедливо ставят вопрос, что если и дальше сокращаться, то соглашение не должно быть двусторонним и к нему должны подключатся другие ядерные страны. Раньше, когда у СССР и США было по сорок тысяч боеголовок, то сто боеголовок имевшихся у Китая или у Франции не играли роли. Трамп правильно требует присоединение Китая к новому процессу. Непонятно, почему мы должны разоружаться, когда Китай вооружается,» - прокомментировал дипломат.

Кроме того, дипломат предположил, что будет, если в результате продления этого договора ситуация в мире крайне обострится.

«Раньше был ещё договор об ограничении противоракетной обороны, который американцы разорвали в одностороннем порядке в 2002 году. Он ограничивал создание противоракетной обороны страны. Смысл в том, что если никто не собирается начинать войну, то мы оставляем страны открытыми. А теперь американцы активно строят противоракетную оборону страны. Это дешёвые, по сравнению с ядерными, ракеты, которыми они хотят сбивать, в случае чего, наши ядерные ракеты. Получается, если мы не увяжем продление договора СНВ-3 с возобновлением договора об ограничении противоракетной обороны, то может получиться следующий сценарий: американцы наносят по нам первый ядерный разоружающий удар, в ответ Российская Федерация наносит удар тем, что осталось и они противоракетной обороной перехватывают это всё. Раньше считалось, что ядерную войну невозможно выиграть. Но при таком раскладе – получается, что можно. Ведь чем меньше у нас останется ракет после разоружения, тем легче их будет перехватить,» - добавил Николай Платошкин.

Дипломат, также рассказал, как российская помощь Вашингтону в борьбе с коронавирусом повлияла на отношения между Россией и США.

«Что касается помощи, которую Россия оказывает США в борьбе с коронавирусом – она роли не играет. Трамп, когда ему сообщили о ней, сказал, что это приятно, но выразил удивление – нафига это нужно американцам» - заявил Платошкин.

Также в эфире НСН, продление договора СНВ-3 прокомментировал сенатор Константин Косачёв, сообщив, что шансы на это ещё остаются, но времени осталось мало.

