Американский командный корабль направился в Черное море

На борту корабля будут находиться офицеры штабов Шестого флота, командования Ударных сил и сил поддержки объединенных ВМС Североатлантического альянса.

«Mount Whitney и находящиеся на нем офицеры штабов будут действовать в Средиземном и Черном морях вместе с союзниками по НАТО и партнерами, работая над обеспечением безопасности и стабильности в регионе», — цитирует ТАСС сообщение командования.

Какие именно операции будет проводить корабль, не уточняется.

Кроме того, в Черное море направился американский эсминец Porter. Как сообщается в Twitter Шестого флота, судно движется в акваторию «для совместных операций с союзниками по НАТО и партнерами в регионе».

