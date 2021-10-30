Американский командный корабль направился в Черное море

Флагманский командный корабль Mount Whitney Шестого флота США отправлен в Черное море для проведения совместных операций с силами НАТО. Об этом сообщается на сайте командования флота.

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На борту корабля будут находиться офицеры штабов Шестого флота, командования Ударных сил и сил поддержки объединенных ВМС Североатлантического альянса.

«Mount Whitney и находящиеся на нем офицеры штабов будут действовать в Средиземном и Черном морях вместе с союзниками по НАТО и партнерами, работая над обеспечением безопасности и стабильности в регионе», — цитирует ТАСС сообщение командования.

Какие именно операции будет проводить корабль, не уточняется.

Кроме того, в Черное море направился американский эсминец Porter. Как сообщается в Twitter Шестого флота, судно движется в акваторию «для совместных операций с союзниками по НАТО и партнерами в регионе».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
ТЕГИ:КораблиЧерное МореВМС США
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