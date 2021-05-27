Ереван подтвердил взятие в плен азербайджанскими силами шести солдат армянской армии

Шесть армянских солдат были взяты в плен азербайджанским силами во время проведения инженерных работ в приграничной зоне Гегаркуникской области. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства Армении.

В сообщении отмечается, что принимаются необходимые меры по возвращению военнослужащих.