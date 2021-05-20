Мишустин и премьер-министр Азербайджана проведут встречу в Москве

Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер-министр Азербайджана Али Асадов проведут переговоры в Москве в четверг 20 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

В сообщении указано, что по итогам встречи должны быть подписаны документы о развитии взаимного сотрудничества. На повестке встречи также актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества.

Также премьеры детально обсудят меры противодействия распространению COVID-19. Ранее в среду российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

НСН писала, что 12 мая власти города Горис Сюникской области Армении обвинили азербайджанских военных в нарушении государственной границы республики. Сообщалось, что в зоне инцидента действуют российские военные, которые «ведут переговоры с азербайджанцами, чтобы те вернулись на исходные позиции».





