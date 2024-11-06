Экс-замглавы МО Иванова исключили из набсовета фонда «Защитники Отечества»

Обвиняемый в получении особо крупной взятки, а также в двух эпизодах растраты бывший замглавы Минобороны Тимур Иванов был исключён из состава наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, также из состава наблюдательного совета глава государства исключил главу республикик Алтай Андрея Турчака, внештатного советника премьер-министра РФ Олега Матыцина и Пантелеимона (Аркадия Шатова).

При этом Путин ввёл в состав наблюдательного совета главу Минспорта Михаила Дегтярёва, митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла и первого зампредседателя Совфеда Владимира Якушева.

Ранее власти Ямало-Ненецкого автономного округа заявили, что региональный филиал фонда «Защитники Отечества» помог решить более 10 тысяч вопросов, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Андрей ТурчакМихаил ДегтяревУказыВладимир Путин

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