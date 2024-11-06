Экс-замглавы МО Иванова исключили из набсовета фонда «Защитники Отечества»

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, также из состава наблюдательного совета глава государства исключил главу республикик Алтай Андрея Турчака, внештатного советника премьер-министра РФ Олега Матыцина и Пантелеимона (Аркадия Шатова).

При этом Путин ввёл в состав наблюдательного совета главу Минспорта Михаила Дегтярёва, митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла и первого зампредседателя Совфеда Владимира Якушева.

Ранее власти Ямало-Ненецкого автономного округа заявили, что региональный филиал фонда «Защитники Отечества» помог решить более 10 тысяч вопросов, сообщает RT.

