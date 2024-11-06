Экс-замглавы МО Иванова исключили из набсовета фонда «Защитники Отечества»
Обвиняемый в получении особо крупной взятки, а также в двух эпизодах растраты бывший замглавы Минобороны Тимур Иванов был исключён из состава наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, также из состава наблюдательного совета глава государства исключил главу республикик Алтай Андрея Турчака, внештатного советника премьер-министра РФ Олега Матыцина и Пантелеимона (Аркадия Шатова).
При этом Путин ввёл в состав наблюдательного совета главу Минспорта Михаила Дегтярёва, митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла и первого зампредседателя Совфеда Владимира Якушева.
Ранее власти Ямало-Ненецкого автономного округа заявили, что региональный филиал фонда «Защитники Отечества» помог решить более 10 тысяч вопросов, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фестиваль «Порог Восприятия Звука» пройдет в Москве
- СМИ: У Трампа есть «чёрный список» для мести
- Экс-замглавы МО Иванова исключили из набсовета фонда «Защитники Отечества»
- Экоактивисты облили краской посольство США в Лондоне после победы Трампа
- Около 20 новых иностранных брендов открыли магазины в России
- Мужчина пострадал при обстреле поселка в Белгородской области
- USA Today: Инаугурация Трампа пройдет 20 января
- Посла Молдавии вызвали в российский МИД
- Путин установил доплату в 30 тысяч рублей госслужащим в Донбассе и Новороссии
- США провели тестовый пуск МБР Minuteman III
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru