Эксперт: Российские ЗРК способны сбивать снаряды Excalibur

Применяемые в ходе спецоперации на Украине российские зенитные ракеты способны сбивать американские управляемые артиллерийские снаряды M982 Excalibur, которые США поставляют Киеву. Об этом заявил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

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«Зафиксированы случаи успешного уничтожения американских управляемых артиллерийских снарядов M982 Excalibur, которые применяются украинскими войсками из гаубиц M777», — отметил эксперт в беседе с РИА Новости.

Мураховский подчеркнул, что небольшие снаряды гаубиц — непростая цель для расчетов зенитных ракетных комплексом. По словам эксперта, снаряд Excalibur имеет длину 1 метр при калибре 155 миллиметров, и объект сложен для сопровождения и наведения.

По данным «Арсенала Отечества», отечественные ЗРК получили возможность сбивать снаряды Excalibur в том числе благодаря доработкам комплексов ПВО по опыту их использования в СВО.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВооружениеРоссияСпецоперация

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