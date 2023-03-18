Эксперт: Российские ЗРК способны сбивать снаряды Excalibur

«Зафиксированы случаи успешного уничтожения американских управляемых артиллерийских снарядов M982 Excalibur, которые применяются украинскими войсками из гаубиц M777», — отметил эксперт в беседе с РИА Новости.

Мураховский подчеркнул, что небольшие снаряды гаубиц — непростая цель для расчетов зенитных ракетных комплексом. По словам эксперта, снаряд Excalibur имеет длину 1 метр при калибре 155 миллиметров, и объект сложен для сопровождения и наведения.

По данным «Арсенала Отечества», отечественные ЗРК получили возможность сбивать снаряды Excalibur в том числе благодаря доработкам комплексов ПВО по опыту их использования в СВО.

