Эксперт: Российские ЗРК способны сбивать снаряды Excalibur
Применяемые в ходе спецоперации на Украине российские зенитные ракеты способны сбивать американские управляемые артиллерийские снаряды M982 Excalibur, которые США поставляют Киеву. Об этом заявил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.
«Зафиксированы случаи успешного уничтожения американских управляемых артиллерийских снарядов M982 Excalibur, которые применяются украинскими войсками из гаубиц M777», — отметил эксперт в беседе с РИА Новости.
Мураховский подчеркнул, что небольшие снаряды гаубиц — непростая цель для расчетов зенитных ракетных комплексом. По словам эксперта, снаряд Excalibur имеет длину 1 метр при калибре 155 миллиметров, и объект сложен для сопровождения и наведения.
По данным «Арсенала Отечества», отечественные ЗРК получили возможность сбивать снаряды Excalibur в том числе благодаря доработкам комплексов ПВО по опыту их использования в СВО.
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