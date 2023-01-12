Эксперт рассказал, что ждет Украину после потери Соледара
Военный эксперт Владимир Гундаров заявил, что потеря контроля над Соледаром может лишить Вооружённые силы Украины (ВСУ) снабжения, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, этот населённый пункт является узлом логистики, соединяющим северный и южный фланги линии соприкосновения.
«Разорвать эту линию — значит изолировать друг от друга части группировок, разрезать их и начать наступление на Артемовск на юге и севернее», — пояснил он.
Гундаров добавил, что если российским войскам удастся перерезать пути снабжения к Артемовску, это облегчит им задачу.
Ранее член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что Украина предпримет пытки отбить Соледар, однако у ВСУ нет шансов на успех, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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