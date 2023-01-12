Эксперт рассказал, что ждет Украину после потери Соледара

Военный эксперт Владимир Гундаров заявил, что потеря контроля над Соледаром может лишить Вооружённые силы Украины (ВСУ) снабжения, сообщает «Вечерняя Москва».

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По его словам, этот населённый пункт является узлом логистики, соединяющим северный и южный фланги линии соприкосновения.

«Разорвать эту линию — значит изолировать друг от друга части группировок, разрезать их и начать наступление на Артемовск на юге и севернее», — пояснил он.

Гундаров добавил, что если российским войскам удастся перерезать пути снабжения к Артемовску, это облегчит им задачу.

Ранее член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что Украина предпримет пытки отбить Соледар, однако у ВСУ нет шансов на успех, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФВСУ
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