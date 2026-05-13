Путин заявил о применении комплексов с неядерными ракетами в ходе СВО

В ходе специальной военной операции (СВО) на Украине российская армия применяет комплексы с неядерными ракетами. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе посещения Московского института теплотехники (МИТ) он указал, что речь идёт о комплексах с баллистическими неядерными ракетами, которые были созданы предприятием.

«Созданные вами подвижные комплексы... также несут дежурство, эффективно применялись в боевых условиях в ходе СВО», - сказал глава государства.

Ранее путин заявил, что Россия модернизировать и развивать свои стратегические ядерные силы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

