Путин заявил о применении комплексов с неядерными ракетами в ходе СВО
В ходе специальной военной операции (СВО) на Украине российская армия применяет комплексы с неядерными ракетами. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе посещения Московского института теплотехники (МИТ) он указал, что речь идёт о комплексах с баллистическими неядерными ракетами, которые были созданы предприятием.
«Созданные вами подвижные комплексы... также несут дежурство, эффективно применялись в боевых условиях в ходе СВО», - сказал глава государства.
Ранее путин заявил, что Россия модернизировать и развивать свои стратегические ядерные силы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
