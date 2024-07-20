Экс-замминистра обороны Иванов потребовал выпустить его из СИЗО как ветерана

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, обратился в суд с просьбой выпустить его из СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий запрос в постановлении суда о продлении ареста экс-чиновнику.

По данным источника, Иванов аргументировал свою просьбу тем, что он являлся участником боевых действий и имеет госнаграды и различные благодарности за свою службу. В связи с этим защита бывшего замминистра обороны отправила в суд запрос о замене ареста Иванова на домашний арест или запрет определенных действий.

Тимур Иванов был задержан 23 апреля 2024 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По информации СМИ, ее сумма составила более 1 млрд рублей. 24 апреля его сняли с должности заместителя министра обороны России.