Экс-сотрудники ЧВК «Вагнер» создали отряд «Камертон»

Бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» создали отряд «Камертон», который вошел в спецназ «Ахмат». Об этом сообщил военкор RT Александр Симонов.

Кадыров сообщил о переходе в «Ахмат» 170 бывших бойцов ЧВК «Вагнер»

«Это наша работа вне зависимости от того, в составе кого мы ее выполняем — ЧВК "Вагнер", Минобороны или Росгвардии... У нас есть контракт с Родиной, и мы его выполним, как и привыкли», — поделился командир подразделения.

Бойцы «Камертона» активно готовятся к выполнению боевых задач, проводят боевое слаживание на полигонах, а также отрабатывают штурмовые действия. Подразделение применяет артиллерию, минометы, боевые машины пехоты, FPV-дроны.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн опроверг информацию о вхождении «Вагнера» в Росгвардию, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
ТЕГИ:ВоеннослужащиеЧВК "Вагнер"

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