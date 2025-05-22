Музей Победы - удостоен музейного «Оскара» премии Лихачева
Музей Победы на Поклонной горе удостоен премии имени Дмитрия Лихачева, которую ещё называют «Оскаром» для музейщиков, сообщили в пресс-службе учреждения.
Награда была присуждена за проект «Лица Победы». В его рамках каждый желающий мог увековечить память о своих родственниках - фронтовиках и тружениках тыла, внесших вклад в победу над нацизмом. Для этого необходимо было представить не только их биографии, но и предоставить фотографии для включения в мультимедийную экспозицию музея.
Торжественная церемония вручения награды прошла на сцене Малого театра в первый день работы Международного фестиваля «Интермузей».
«Благодарю всех, кто принял участие в проекте "Лица Победы". Это больше миллиона граждан нашей страны, а также соотечественников за рубежом», - заявил во время награждения гендиректор Музея Победы Александр Школьник.
Ранее Минкультуры РФ учредило Национальную премию в области музейного дела, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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