«Газпром» предложил не выплачивать дивиденды акционерам по итогам 2024 года

Совет директоров «Газпрома» рекомендовал годовому собранию акционеров отказаться от выплаты дивидендов по итогам 2024 года. Об этом сообщила корпорация.

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Если это предложение поддержат, то компания не выплатит дивиденды в пятый раз за последние четыре года. Решение об этом примут 26 июня 2025 года.

В апреле «Газпром» отчитался по финансовым показателям. Чистая прибыль составила 1,219 трлн рублей, а выручка достигла 10,7 трлн. База расчета дивидендов достигла 1,433 трлн рублей. Это означает, что, если компания примет решение об их выплате, то за каждую акцию в собственности акционер получил бы 30,27 рублей.

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ФОТО: РИА Новости
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