«Газпром» предложил не выплачивать дивиденды акционерам по итогам 2024 года
Совет директоров «Газпрома» рекомендовал годовому собранию акционеров отказаться от выплаты дивидендов по итогам 2024 года. Об этом сообщила корпорация.
Если это предложение поддержат, то компания не выплатит дивиденды в пятый раз за последние четыре года. Решение об этом примут 26 июня 2025 года.
В апреле «Газпром» отчитался по финансовым показателям. Чистая прибыль составила 1,219 трлн рублей, а выручка достигла 10,7 трлн. База расчета дивидендов достигла 1,433 трлн рублей. Это означает, что, если компания примет решение об их выплате, то за каждую акцию в собственности акционер получил бы 30,27 рублей.
Ранее «Сбербанк» подготовил рекордные дивиденды для акционеров, напоминает НСН.
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