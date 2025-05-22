В Госдуме предложили запретить мигранткам бесплатно рожать в России

Депутат Госдумы Сергей Миронов считает, что женщинам-мигрантам нужно запретить бесплатно рожать в России. Его слова приводит Ura.ru.

Он считает, что эта мера поможет снизить нагрузку на здравоохранение и налогоплательщиков. Также парламентарий предложил ввести для иностранцев обязательное предъявление полиса ДМС при въезде в РФ. Так, за последние пять лет регионы РФ истратили более 66 млрд рублей на оказание экстренной медицинской помощи иностранным гражданам, включая роды, уточняет информагентство.

В Петербурге ни один ребенок-мигрант пока не допущен к учебе в школах

Миронов напомнил, что иностранец может получить полис ОМС, а бесплатное здравоохранение в форме обязательного медстрахования распространяется только на российских граждан.

Ранее глава комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что разработка специальных законов, регулирующих различные сферы жизни мигрантов, недопустима, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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