В Госдуме предложили запретить мигранткам бесплатно рожать в России
Депутат Госдумы Сергей Миронов считает, что женщинам-мигрантам нужно запретить бесплатно рожать в России. Его слова приводит Ura.ru.
Он считает, что эта мера поможет снизить нагрузку на здравоохранение и налогоплательщиков. Также парламентарий предложил ввести для иностранцев обязательное предъявление полиса ДМС при въезде в РФ. Так, за последние пять лет регионы РФ истратили более 66 млрд рублей на оказание экстренной медицинской помощи иностранным гражданам, включая роды, уточняет информагентство.
Миронов напомнил, что иностранец может получить полис ОМС, а бесплатное здравоохранение в форме обязательного медстрахования распространяется только на российских граждан.
Ранее глава комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что разработка специальных законов, регулирующих различные сферы жизни мигрантов, недопустима, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru