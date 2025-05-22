Перестрелка произошла в США у штаб-квартиры ЦРУ

Перестрелка произошла у штаб-квартиры Центрального разведывательного укправления (ЦРУ) в Лэнгли (штат Вирджиния, США). Об этом со ссылкой на источник сообщает NBC News.

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По словам собеседника телеканала, «инцидент, связанный с безопасностью», произошёл за пределами штаб-квартиры.

Как отмечает CNBS, охранники ведомства застрелили человека. По данным CNN, никто не погиб, лишь была ранена женщина, которая подошла к воротам штаб-квартиры, её задержали.

Ранее в Вашингтоне в результате стрельбы погибли два сотрудника посольства Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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