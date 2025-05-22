СМИ: В США пройдут Игры с использованием допинга

Первые в истории соревнования с допингом назвали Enhanced Games, что можно перевести, как «Расширенные» или «Улучшенные» игры. В программу вошли бег, плавание и тяжёлую атлетику.

Отмечается, что традиционные антидопинговые тесты проводиться не будут, однако атлеты будут находиться под медицинским контролем. Также они должны будут проинформировать организаторов о том, какие именно препараты они используют.

В публикации The Guardian говорится, что официальные спортивные структуры выразили протест идее проведения таких игр.

«Это опасное клоунское шоу, а не настоящий спорт», - заявил гендиректор Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт.

Ранее президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов заявил «Радиоточке НСН», что соревнования Enhanced Games обречены на забвение, к тому же их участники не смогут достичь основной цели — побить мировые рекорды.

