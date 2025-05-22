СМИ: В США пройдут Игры с использованием допинга
Спортивные игры, участником которых не просто разрешат, а будут рекомендовать использовать допинг, пройдут в Лас-Вегасе (США) 21–24 мая 2026 года. Об этом пишет The Guardian.
Первые в истории соревнования с допингом назвали Enhanced Games, что можно перевести, как «Расширенные» или «Улучшенные» игры. В программу вошли бег, плавание и тяжёлую атлетику.
Отмечается, что традиционные антидопинговые тесты проводиться не будут, однако атлеты будут находиться под медицинским контролем. Также они должны будут проинформировать организаторов о том, какие именно препараты они используют.
В публикации The Guardian говорится, что официальные спортивные структуры выразили протест идее проведения таких игр.
«Это опасное клоунское шоу, а не настоящий спорт», - заявил гендиректор Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт.
Ранее президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов заявил «Радиоточке НСН», что соревнования Enhanced Games обречены на забвение, к тому же их участники не смогут достичь основной цели — побить мировые рекорды.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru