Экс-сотрудник ЦРУ: генералы США обеспокоены российскими АПЛ

Генералы в США перестали высказываться о победе Украины, поскольку они встревожены колоссальными возможностями атомного подводного флота России, сообщил Redacted бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Испытания подтвердили готовность «Посейдонов» к работе

По его словам, на сегодня АПЛ есть только у России и США. При этом Москва превосходит Вашингтон благодаря наличию у нее подводного беспилотника «Посейдон», который способен нести ядерное оружие и наносить удары по американской территории.

«У Америки нет способа предотвратить такую угрозу или противостоять ей», — отметил эксперт.

Ранее атомная подводная лодка «Белгород» с носителем беспилотной системы «Посейдон» была передана Военно-морскому флоту России. «Посейдон» способен доставлять ядерный боеприпас к берегам противника.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: sevmash.ru
ТЕГИ:СШАПодлодки

Горячие новости

Все новости

партнеры