Экс-сотрудник ЦРУ: генералы США обеспокоены российскими АПЛ
Генералы в США перестали высказываться о победе Украины, поскольку они встревожены колоссальными возможностями атомного подводного флота России, сообщил Redacted бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
По его словам, на сегодня АПЛ есть только у России и США. При этом Москва превосходит Вашингтон благодаря наличию у нее подводного беспилотника «Посейдон», который способен нести ядерное оружие и наносить удары по американской территории.
«У Америки нет способа предотвратить такую угрозу или противостоять ей», — отметил эксперт.
Ранее атомная подводная лодка «Белгород» с носителем беспилотной системы «Посейдон» была передана Военно-морскому флоту России. «Посейдон» способен доставлять ядерный боеприпас к берегам противника.
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