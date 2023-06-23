Испытания подтвердили готовность «Посейдонов» к работе

Реакторные установки «Посейдонов» прошли стендовые испытания, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе.

Атомную подводную лодку примут на вооружение ВМФ России в этом году

Подтверждена их безопасность и готовность к работе. Носителями ядерных торпед «Посейдон» являются экспериментальная атомная подводная лодка «Белгород», которую должны принять в состав Военно-морского флота России в 2023 году.

Ранее в США назвали российские «Посейдоны» оружием апокалипсиса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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