Испытания подтвердили готовность «Посейдонов» к работе
23 июня 202304:28
Реакторные установки «Посейдонов» прошли стендовые испытания, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе.
Подтверждена их безопасность и готовность к работе. Носителями ядерных торпед «Посейдон» являются экспериментальная атомная подводная лодка «Белгород», которую должны принять в состав Военно-морского флота России в 2023 году.
Ранее в США назвали российские «Посейдоны» оружием апокалипсиса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru