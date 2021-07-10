Экс-разведчица США объяснила неготовность своей страны к войне с Россией

По мнению бывшего офицера разведки США Ребекки Коффлер, власти ее страны не готовы к войне с Россией, хотя вероятность военных действий нельзя назвать гипотетической. Об этом она заявила в интервью The Hill.

К своим выводам Коффлер пришла, анализируя заявление президента России Владимира Путина, подчеркнувшего понимание западными странами своего проигрыша в случае третьей мировой войны.

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«Уверенность российского лидера проистекает из веры Москвы в то, что она может сражаться и выиграть войну с Вашингтоном на своих условиях», – цитирует эксперта РИА Новости.

Американская разведчица обратила внимание на поле битвы, которое в качестве приоритетного определила для себя Москва, - киберпространство и космос. Офицер полагает, что IT-сети США беззащитны перед русскими. Она также считает, что у Москвы есть возможность поразить орбитальную систему обороны ее страны.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН пошутил о подозрениях причастности группы хакеров «базирующихся на территории России», на подразделение крупнейшего в США производителя мяса JBS.

«Я действительно подозреваю, что производители российских пельменей и вареников решили таким образом расправиться с производителем американских гамбургеров. Котлетная война какая-то начинается!» - предположил собеседник НСН.

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ФОТО: pixabay.com
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