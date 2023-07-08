Экс-разведчик Риттер: День захвата Storm Shadow Россией стал плохим для Запада

Захват российскими военными крылатой ракеты Storm Shadow позволит Москве изучить снаряд и успешно нейтрализовывать его в будущем. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер, передает РИА Новости.

Рогозин: Российские военные захватили британскую ракету Storm Shadow

Ранее глава военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил, что российские бойцы вытащили с линии соприкосновения практически целую ракету Storm Shadow и передали ее специалистам, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Риттер предположил, что российская сторона проведет инженерный анализ электроники снаряда «на предмет потенциальных уязвимостей, в том числе на предмет подавления средствами РЭБ». Также офицер считает, что РФ может изучить систему наведения Storm Shadow и скорректировать работу российских радаров для лучшего отслеживания ракет.

«Это нехороший день для украинцев, нехороший день для британцев и французов, потому что русские теперь смогут принять контрмеры, которые будут эффективно нейтрализовывать Storm Shadow», — заключил эксперт.

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