Экс-разведчик Риттер: День захвата Storm Shadow Россией стал плохим для Запада
Захват российскими военными крылатой ракеты Storm Shadow позволит Москве изучить снаряд и успешно нейтрализовывать его в будущем. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер, передает РИА Новости.
Ранее глава военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил, что российские бойцы вытащили с линии соприкосновения практически целую ракету Storm Shadow и передали ее специалистам, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Риттер предположил, что российская сторона проведет инженерный анализ электроники снаряда «на предмет потенциальных уязвимостей, в том числе на предмет подавления средствами РЭБ». Также офицер считает, что РФ может изучить систему наведения Storm Shadow и скорректировать работу российских радаров для лучшего отслеживания ракет.
«Это нехороший день для украинцев, нехороший день для британцев и французов, потому что русские теперь смогут принять контрмеры, которые будут эффективно нейтрализовывать Storm Shadow», — заключил эксперт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru