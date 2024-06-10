Экс-полковник СБУ Стариков: решающее сражение на Украине произойдёт в конце лета

Решающее сражение в зоне проведения специальной военной операции (СВО) может произойти в конце лета. Об этом в эфире Youtube-канала журналиста Александра Шелеста (признан в РФ иноагентом) заявил бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков.

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По его словам, подготовка к генеральному сражению идёт как в российской армии, так и в Вооружённых силах Украины (ВСУ).

«Когда они будут готовы? Я так думаю, август-сентябрь», - указал Стариков, отметив, что такого мнения придерживаются не только военные эксперты, но и политологи.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские Вооружённые силы взяли под контроль село в Старомайорское в ДНР, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРоссия

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