По его словам, подготовка к генеральному сражению идёт как в российской армии, так и в Вооружённых силах Украины (ВСУ).

«Когда они будут готовы? Я так думаю, август-сентябрь», - указал Стариков, отметив, что такого мнения придерживаются не только военные эксперты, но и политологи.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские Вооружённые силы взяли под контроль село в Старомайорское в ДНР, сообщает «Свободная пресса».

